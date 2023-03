Palermo, l’egente di Pigliacelli e Massolo: “Entrambi vogliono restare a lungo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'agente dei due portieri del Palermo

"Carenza di attaccanti per la Nazionale? Purtroppo sì. Nel nostro campionato tutte le maggiori formazioni hanno tanti stranieri. Aggiungiamoci la mancanza di coraggio a lanciare i giovani a meno che non siamo costretti. Però i giovani ci sono, guardate la Juve con i vari Fagioli e Miretti". Lo ha detto Danilo Caravello, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato, agente fra gli altri di Mirko Pigliacelli e Samuele Massolo: dalla scelta di Roberto Mancini di convocare Mateo Retegui, giù in gol all'esordio con la maglia azzurra, al futuro dei due portieri del Palermo. Ma non solo...

"Ha fatto discutere la convocazione di Retegui. È un buon giocatore. Non conosceva i suoi compagni, non parla italiano. Ha risposto bene però non può essere una soluzione. Non per il suo valore, ci mancherebbe. Però proiettare in Nazionale un calciatore che non è mai stato in Italia vuol dire che siamo messi male", le sue parole.

NAPOLI E CHAMPIONS -"Il Napoli sta per vincere il campionato, se mi aspetto una cessione tra Osimhen e Kvaratskhelia? Siamo un campionato penalizzato rispetto ai top. I campionati di Kvaratskhelia e Osimhen non passeranno inosservati. Mi auguro per il calcio italiano che determinati calciatori rimangano da noi. Tre squadre di A sono andate avanti in Champions? Dopo tanti anni finalmente siamo tornati competitivi portando tre italiane ai quarti. Spero che qualcuno riesca ad arrivare fino in fondo. Spero che dopo le umiliazioni subite con la Nazionale sia un piccolo segnale di ripartenza e rinascita".

PALERMO - "Pigliacelli e Massolo a Palermo? Sono contento di come si stanno trovando entrambi a Palermo: hanno grande stima professionale e umana tra di loro. Due ragazzi fantastici, intelligenti. Mirko è un grande protagonista del Palermo, entrambi vogliamo sposare il progetto più a lungo possibile. Il Palermo sarà un progetto a crescere anno dopo anno", ha concluso Caravello.