Palermo, l’effetto Valente: quando l’ex Carrarese parte titolare, i rosa non perdono

Lo zoccolo duro della non delude le aspettative: Valente è già un talismano

Mediagol ⚽️

"Effetto Valente: il Palermo rinasce con il suo apriscatole". Titola così l'articolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla vittoria del Palermo in quel di Modena per 0-2 ed in particolare su Nicola Valente, autore del gol che ha chiuso il match al "Braglia".

Chiamato a prendere il posto di uno straripante Salvatore Elia, il quale sarà fermo ai box ancora a lungo, Valente si è distinto a Modena per il suo spirito di sacrificio, premiato anche con uno splendido gol in quanto a scelta di tempo sul suggerimento morbido arrivato dal compagno di reparto Francesco Di Mariano. "Caratteristiche simili tra Elia e Valente, non uguali, età differenti con un contatto con la Serie B che per l'ex Carrarese è avvenuto per la prima volta solo in questa stagione, all'età di 30 anni. Eppure il suo impatto con questa categoria, quando è stato schierato dal primo minuto, è stato più che positivo e ha fruttato i 4 punti che i rosanero possono vantare nel rendimento esterno" sottolinea il quotidiano.

Il tecnico Eugenio Corini sa di poter contare su un'alternativa più che valida non solo per quanto riguarda Elia ma anche lo stesso Di Mariano, dal momento che sulla corsia opposta Valente, schierato titolare al "San Nicola" di Bari è anche riuscito ad andare in gol. "Il suo rinnovo era stato una precisa richiesta di Baldini, prima di abbandonare la barca a una settimana dall'inizio della stagione ufficiale, insieme a quello zoccolo duro che aveva conquistato il salto di categoria. La società ha proposto un solo anno come a tutti gli altri, Valente non ha esitato un attimo, perché questa sfida l'aspettava da troppo tempo", conclude la Gazzetta.