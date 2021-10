Palermo, l’effetto “Barbera” per risalire: solo due squadre hanno fatto meglio

Striscia positiva di dieci partite al "Renzo Barbera" per il Palermo di Giacomo Filippi. E adesso la chance contro il Foggia

"Il Palermo in casa ha un’altra marcia. L’effetto 'Barbera' per iniziare a risalire". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Giacomo Filippi . "Il mister Hyde da trasferta lascia il posto al dottor Jekyll", si legge. I rosanero, infatti, fin qui hanno collezionato dieci punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta. Quattro i successi conquistati fra le mura amiche fra campionato e Coppa Italia Serie C , con il "Renzo Barbera" diventato un vero e proprio "porto sicuro".

L'ultimo ko al "Barbera" risale allo scorso 7 marzo, quando il Palermo ha perso contro la Juve Stabia. In casa la striscia di imbattibilità, dunque, va avanti da dieci partite (due pareggi e otto vittorie). Un rendimento opposto rispetto alle gare disputate da De Rose e compagni in trasferta in questo avvio di stagione. Per media punti, solo Monopoli e Paganese hanno fatto meglio in casa, giocando però una partita in più. Una media di 2,5 punti a gara contro i 2,3 del Palermo che, vincendo il match contro il Foggia, raggiungerebbe le due squadre in vetta a questa speciale classifica.