Palermo-Lecco 1-2: rosa, tilt difesa e strepitoso Melgrati. Flop cocente al Barbera

Ko choc per il Palermo di Corini: la squadra rosa sbatte su Melgrati ma sbanda paurosamente in fase di non possesso, lombardi avanti con Crociata e Sersanti. Ripresa arrembante ma sterile e confusa, accorcia Brunori ma è troppo tardi

PRIMO TEMPO - Palermo che ospita la matricola Lecco al Barbera, fanalino di coda nella graduatoria attuale del torneo cadetto. Rosanero desiderosi di tornare a vincere tra le mura amiche, dopo il rocambolesco pari riacciuffato in extremis contro lo Spezia. Gara tecnicamente alla portata, ma ricca di insidie sul piano mentale e motivazionale, da non toppare assolutamente in termini di approccio. Il lutto familiare che ha colpito Brunori induce Corini ad optare per un tridente inedito, con il bomber rosa che parte inizialmente dalla panchina. Solito 4-3-3 e diverse novità interessanti in zona nevralgica, con Stulac che torna in cabina di regia, con Gomes e Vasic intermedi. Difesa confermatissima davanti a Pigliacelli, con Mateju e Lund esterni bassi, Lucioni e Ceccaroni coppia centrale. Di francesco e mancuso larghi, Soleri terminale boa nel cuore del reparto offensivo. Avvio spumeggiante, con Lund che trova Mancuso sul primo palo e Melgrati che si esalta d'istinto sulla zampata dell'ex Como. Il Lecco gioca con testa libera e voglia di stupire: Lepore viene pescato solo sulla destra e beffa Lund, cross teso e tap-in vincente di Crociata che sancisce il clamoroso vantaggio dei lombardi. Partita subito aperta e senza particolari tatticismi, Palermo che appare incisivo e brillante in fase propositiva, ma un po' lungo e disarticolato quando l'undici di Bonazzoli si distende in ripartenza. Palermo che produce trame interessanti ma vanifica tutto sulla trequarti con scelte precipitose o errori di dosaggio in rifinitura. Dopo un colpo di testa alto di Caporale, Vasic sfiora il palo con una puntata di sinistro dal limite dell'area. Sfortunato il giovane serbo, che si fa male proprio in questa circostanza e lascia il posto ad Henderson dopo trentacinque minuti di gioco. Soleri conquista di forza un corner da cui sortisce un'occasione clamorosa per il pari: girata spalle alla porta del numero ventisette rosa e parata miracolosa di Melgrati che blinda il vantaggio dei suoi. Il portiere ospite si ripete poco dopo sil destro deviato di Stulac dai diciotto metri. Lecco che soffre ma punge: Buso calcia sul primo palo dopo un flipper in area rosa e Pigliacelli rimedia in corner. Raddoppio dei lombardi che evidenzia i paurosi scompensi in fase difensiva della squadra di Corini, Ionita sovrappone sulla corsia mancina sguarnita e trova la zampata sottomisura di Sersanti. Palermo che reagisce rabbiosamente e sbatte ancora su uno straordinario Melgrati, prodezza in volo plastico su strepitosa punizione di Stulac, quindi altra parata decisiva su sinistro secco di Lucioni. Primo tempo che si chiude con il Lecco avanti di due reti al Barbera.

SECONDO TEMPO - Dentro Graves per l'ammonito Mateju, il Palermo prova l'impresa dell'ardua rimonta, ancora una volta partendo da situazione di doppio svantaggio. Subito una chance al minuto cinquanta: Lucioni pesca Mancuso con un ottimo cross, l'attaccante alza la mira al volo da pochi metri. Altra traversa dopo una manciata di secondi: Soleri stacca su cross di Di Francesco e timbra il legno a Melgrati battuto. Arrembaggio furioso fin dai primi minuti, Corini lancia anche Brunori ed Insigne per Mancuso e Di Francesco. Gome pesca Nrunori con un bel filtrante, ma il sinistro del capitano finisce sull'esterno della rete. Doppio cambio anche per Bonazzoli: fuori Buso e Galli per Tenkorang e Giudici. Bonazzoli richiama anche Lepore a lancia Lemmens al minuto sessantacinque. Giallo per Stulac che si prodiga in una chiusura provvidenziale in ripiegamento reputata fallosa dal direttore di gara. Soleri fallisce da pochi passi su un bel cross da sinistra, col trascorrere dei minuti la frenesia inizia a prendere il sopravvento, ed il Lecco ha vita facile sui tanti traversoni che spiovono su un'area fisologicamente intasata. Lecco che cambia ancora nell'ultimo scorcio di match: fuori Crociata e Novacovich, dentro Degli Innocenti ed Eusepi. Il Palermo fatica a creare seri pericoli ad un Lecco sempre più attento e serrato a protezione del vantaggio. Occasioni fortuite per Insigne, due volte conclusioni imprecise da buona posizione, Lucioni, indugia troppo prima di calciare a pochi metri da Melgrati, fino al gol annullato a Brunori per un offside di partenza di Insigne. Al minuto novantaquattro, rigore assegnatoal Palermo per un fallo di mano sull'ennesimo flipper in the box . Brunori trasforma ma ormai è troppo tardi: brutto scivolone interno della compagine di Corini che raccoglie appena un punto in due gare casalinghe consecutive e rallenta sensibilmente la marcia in chiave promozione.

