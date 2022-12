Palermo, le vacanze dei rosanero: dagli Stati Uniti a Capo Verde, tanti in famiglia

"Chi torna a casa, chi si prepara per il ritiro e chi va in giro per il mondo. Il 2022 sta terminando e i giocatori del Palermo stanno approfittando di questo breve break del campionato per staccare la spina". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo la sfida contro il Brescia, andata in scena lo scorso 26 dicembre allo Stadio "Mario Rigamonti", il classico rompete le righe prima del ritorno in campo.