Palermo, le ultime verso il Monopoli: Somma a parte, Floriano out. Santana in gol…

La formazione rosanero ha come di consueto svolto la sessione mattutina d'allenamento allo Sport Village di Tommaso Natale, nella quale sono emerse alcune importanti novità in vista del match in programma sabato contro il Monopoli

Il Palermo torna in campo, con Silvio Baldini alla guida della squadra dopo la negatività al Covid 19 che gli ha permesso di poter dirigere nuovamente gli allenamenti. Il tecnico toscano ha da preparare la cruciale sfida contro il Monopoli, crocevia fondamentale per l'obiettivo secondo posto, ancora alla portata dopo la sconfitta proprio dei pugliesi nel recupero del match contro il Taranto. Due punti, infatti, separano il Palermo da Catanzaro e Avellino seconde a 62 punti, con il Monopoli subito dietro a 61.

Novità legata all'allenamento odierno l'assenza di Roberto Floriano, colpito da un'intossicazione alimentare e out almeno per questa seduta. Da valutare dunque la sua presenza in. vista del match di sabato, così come quella di Somma, recuperato ma a lavoro in palestra per dei carichi differenziati. Per il resto, tutto il gruppo al completo ha svolto l'intera seduta senza intoppi, con lavori di tattica mista a rapidità e stretching, oltre ai soliti appoggi e al possesso.

Svolto anche un particolare lavoro a campo ridotto regolato dallo stesso Baldini, con alcuni giocatori che, al fischio dell'allenatore, hanno compiuto dello stretching sul posto, lasciando i dieci rimasti ad un cinque contro cinque in una ristretta porzione del terreno di gioco. A questo è seguita poi la classica partitella nella quale Baldini ha mischiato come spesso capita i due schieramenti, dando anche spazio a Mario Santana, andato addirittura in gol durante l'esercitazione.

Pelagotti, Giron Marconi Doda Buttaro, De Rose, Dall’Oglio, Silipo, Luperini Felici e Santana hanno costituito la prima formazione, opposta a quella composta da Massolo, Accardi, Lancini, Perrotta, Crivello, Odjer, Damiani, Valente, Fella, Soleri e Brunori. Proprio in questo undici bella prova di Damiani, protagonista della partitella con due reti, di cui una molto bella arrivata in seguito ad gran tiro scoccato dal limite dell'area di rigore.

Al termine dell'esercitazione, i rosa hanno preso parte alle prove sui calci piazzati, con punizioni e angoli battuti sempre su indicazione di Baldini, sempre attivo e motivato dopo il rientro alla guida della squadra.