Palermo, le ultime dall’infermeria rosanero: stop per Peretti, rientra Valente

Sorride a metà il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi. Il tecnico rosanero perde Manuel Peretti, a seguito della brutta pallonata subita nel corso del derby contro l'ACR Messina. Pienamente recuperato l'esterno offensivo, Nicola Valente

Dopo il duro colpo subito al volto, a seguito di una pallonata fortuita da parte del compagno di reparto, Alberto Almici , il difensore classe 2000 ex Verona , ha riportato un "trauma alla regione orbitaria destra che ha evidenziato emorragie retiniche ed edema nei settori infero temporali con emovitreo", come riporta il club di viale del Fante, attraverso il proprio sito di riferimento.

Per il centrale di difesa che oggi è stato sottoposto ad esami strumentali sotto la consulenza del dott. Antonio Cuttitta , si profilano ulteriori valutazioni nel corso dei prossimi giorni, durante la quale il calciatore sarà sottoposto ad ecografia del bulbo oculare e a nuovo controllo oculistico.

E' invece rientrato il gruppo l'esterno Nicola Valente, pienamente recuperato dopo la microfrattura al piede. L'ex Carrarese è da oggi riaggregato al gruppo e quindi a disposizione del tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, in vista del secondo impegno consecutivo in trasferta, contro il Taranto dell'ex attaccante rosa, Andrea Saraniti, gara in programma allo Stadio "Erasmo Iacovone" sabato settembre alle 17.30.