Palermo, le ultime dall’infermeria: Filippi perde Almici, Valente resta in dubbio

Mister Giacomo Filippi dovrà ridisegnare le corsie in vista della sfida in trasferta contro la Juve Stabia di Novellino

Il Palermo vede la trasferta di Castellammare dove lunedì sera affronterà la Juve Stabia nella gara valida per la 7a giornata del campionato di Serie C (girone C). Mister Filippi in vista del match contro le "Vespe" dovrà rivedere le corsie a causa dell'infortunio occorso ad Alberto Almici e al possibile stop di Nicola Valente che al momento resta in dubbio. Se il primo sarà di certo assente per una distrazione al retto femorale destro, il secondo si è fermato durante l'allenamento dopo una botta subita alla caviglia e resta da valutare. Tatticamente parlando, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', Filippi continua a lavorare sul 3-4-2-1 o sul 3-4-1-2 con Doda al posto di Almici e Giron qualora Valente non dovesse farcela.