Palermo, le trasferte restano un tabù: lontano dal “Barbera” il gol manca da 207′

Contro Turris, Juve Stabia, Picerno e Catania il Palermo di Giacomo Filippi non ha messo a segno neanche un gol

"C’era una volta un Palermo che in trasferta non vinceva, ma almeno segnava". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte in trasferta dalla squadra di Giacomo Filippi. Lontano dal "Renzo Barbera", infatti, il Palermonon segna da 207 minuti. Reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata in occasione del derby di Sicilia, i rosanero - fuori casa - hanno chiuso le partite senza fare gol in ben quattro occasioni. "Il peggior dato tra tutte le squadre attualmente posizionate nei primi dieci posti in classifica", si legge.