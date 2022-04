Palermo, le rivali non fanno paura: nessuna sconfitta con chi sta davanti

Se si guarda la classifica, il Palermo contro le prime quattro non ha mai perso: quattro pareggi e due vittorie negli scontri diretti

"Le big non fanno paura, con le 'primissime' è andata di lusso". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Gli scontri diretti non sono stati il punto forte del Palermo, in questa stagione. Eppure, se si guarda la classifica, con le prime quattro non ha mai perso".

Domani, sabato 9 aprile, i rosanero sfideranno in trasferta il Monopoli, che De Rose e compagni hanno già battuto due volte in questa stagione. Ma non solo; il Palermo, infatti, nel girone di ritorno, ha vinto anche un altro scontro diretto: quello contro l'Avellino al "Partenio-Lombardi". "Per questo, nell’ottica di una possibile classifica avulsa, il Palermo può sfruttare la carta dell’imbattibilità negli scontri diretti", si legge.

Contro il Catanzaro sono arrivati due pareggi senza reti ed il confronto è assolutamente pari, con l'Avellino è finita 1-1 al "Barbera" e 2-1 a favore del Palermo lo scorso 13 marzo. Contro il Monopoli, invece, si parte dal successo dell'andata in casa. "Questo, ovviamente, limitando il perimetro degli scontri diretti alle prime quattro in classifica. Basta scendere di qualche gradino per notare i primi scricchiolii".

Il Palermo, nel girone di ritorno, ha perso contro Virtus Francavilla e Foggia. "Entrambe, però, sono costrette a inseguire. Se il Palermo punta al secondo posto, deve pensare a chi sta sopra", conclude il noto quotidiano.