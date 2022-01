Palermo, le “prime” di Baldini: bilancio in equilibrio, all’esordio prevale il pari

Silvio Baldini debutterà sulla panchina del Palermo il prossimo 24 gennaio al "Ceravolo", al cospetto del Catanzaro

"Bilancio in equilibrio, all’esordio prevale il pari". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla ripresa del campionato e sulle "prime" di Silvio Baldini. "Un bilancio in totale equilibrio. L'effetto Baldini, evidentemente, non si vede sin da subito", si legge. Quattro vittorie, quattro sconfitte e cinque pareggi. Il prossimo 24 gennaio, al "Ceravolo" di Catanzaro, l'allenatore originario di Massa debutterà sulla panchina del Palermo ben diciotto anni dopo la sua prima esperienza in seno al club di viale del Fante e da quella trasferta di Avellino "che segnò la cavalcata verso il ritorno in Serie A".