Palermo, le possibili combinazioni per entrare ai playoff in questa giornata

Il Palermo si prepara ad affrontare il Frosinone , in una sfida da dentro o fuori sia per l'importanza del match che per i tre punti in palio. La sfida contro la squadra di Bianco potrebbe anche far entrare ufficialmente ai playoff i rosanero: con le giuste combinazioni, la squadra di Dionisi entrerebbe di diritto negli spareggi per la promozione.

LE COMBINAZIONI

Le squadre che i rosa dovranno attenzionare sono Bari e Cesena, impegnate rispettivamente contro Cittadella e Cosenza. In caso di vittoria del Palermo e sconfitta di una delle due, il margine con la nona sarebbe di quattro lunghezze, non più colmabili con una sola giornata disponibile. Anche un'altra combinazione potrebbe regalare un ingresso quasi ufficiale nella griglia playoff: in caso di pari del Bari, i rosanero andrebbero a +3 con gli scontri diretti pari, andando così a vedere la differenza reti. Dato che pende a favore della squadra Siciliana, con 7 rispetto ai 3 dei pugliesi, gap che si allargherebbe in caso di risultati a favore per i rosa. Occhi puntati anche a Reggio Emilia, dove il Sassuolo sfiderà il Catanzaro. In caso di sconfitta dei calabresi, basterebbe solo un punto nel match contro la Carrarese per arrivare sesti in classifica, sempre in caso di vittoria di Brunori e compagni.