Palermo, le parole di Gardini e le mosse di Corini: il club fa quadrato verso il Pisa

Il club fa sentire la sua voce. L'autorevole tramite del pensiero della società è il direttore generale del Palermo FC, Giovanni Gardini. Un'intervista concessa ai giornalisti presenti al Tenente Onorato di Boccadifalco per assistere alla seduta di allenamento della squadra di Corini. Pazienza, coesione e lavoro per superare il momento di crisi, fiducia nelle capacità del tecnico di trovare adeguate soluzioni al fine di risollevare le sorti della squadra. Nessun ultimatum o crocevia temporale per l'allenatore rosanero, il quale non è in discussione nell'immediato e non dovrebbe rischiare la panchina. Stabilità sì, ma anche monitoraggio e presenza da parte di proprietà e management, unitamente all'auspicio doveroso che la squadra mostri repentinamente un'inversione di tendenza sul terreno di gioco, in termini di prestazioni e risultati. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza la situazione difficile in casa Palermo, sottolineando come dalle dichiarazioni di Gardini traspaia una fiducia reale ed effettiva in Eugenio Corini, anche se non del tutto incondizionata. Chiaramente il contesto è estremamente labile e mutabile in funzione dei risultati. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sei gare, inutile sottolineare che il doppio turno interno contro Pisa e Cittadella costituisce un banco di prova molto significativo per la squadra ed in particolare per le sorti dell'allenatore.