PALERMO, LE PAGELLE DEL GIRONE D’ANDATA 2023/2024: ATTACCANTI

di Davide Raja

Si è concluso il girone d'andata del campionato di Serie B. È dunque il momento di un primo, seppur parziale, bilancio circa l'operato di ogni singolo calciatore nelle prime diciannove partite di campionato.

Il Palermo di Corini ha girato a quota trentadue punti frutto di nove vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Sesto posto in classifica per i rosanero che distano soli tre punti dalla seconda posizione occupata dal Venezia a pari punti con il Como terzo. Alla ripresa - il prossimo 13 gennaio - Brunori e compagni affronteranno in trasferta il Cittadella di Gorini.

In questo articolo puoi trovare i voti dati agli attaccanti del Palermo. Scorri per leggere le pagelle di Mediagol.it.

MANCUSO 6+ Dopo un avvio in sordina, l'ex Como si è sbloccato decidendo il match di Ascoli. Fondamentale anche come assistman contro Venezia e SudTirol, il numero 7 rosanero ha gonfiato la rete anche contro Modena e Spezia. Tuttavia, nell'ultima porzione del girone d'andata, Mancuso è scalato nelle gerarchie di Corini, complice il ritorno a pieno regime di Di Francesco. Tre gol e due assist per Leo fino a questo momento, pronto ad offrire il proprio contributo anche nella seconda parte di stagione, che sia dal primo minuto o partendo dalla panchina.

SOLERI 5.5 Il primo gol ufficiale in questa stagione del Palermo ha portato la firma di Edoardo Soleri, con il suo stacco imperioso in Coppa Italia a Cagliari che aveva illuso i tifosi rosanero prima del contro-sorpasso sardo allo scadere. L'attaccante scuola Roma si è ripetuto alla terza giornata di Serie B, fissando il risultato sul 3-1 al "Mapei Stadium" contro la Reggiana. Con un grande gesto di altruismo, ha servito l'assist a Di Francesco contro la FeralpiSalò regalando all'ex Lecce il suo primo gol al "Barbera". Nonostante un avvio positivo, l'andamento di Soleri ha subito un calo: una sola presenza da titolare contro il Lecco e spezzoni di partita in tutte le restanti gare. Sin dalla Serie C considerato vero e proprio asso nella manica, il numero 27 rosanero in caso di permanenza proverà ad invertire il trend tornando a gonfiare la rete.

DI MARIANO 5 Un avvio di campionato non particolarmente esaltante per Francesco Di Mariano, con i tifosi che fanno fatica a dimenticare quel calcio di rigore calciato alto sopra la traversa nel deludente pareggio a reti bianche di Bari che ha aperto la Serie B del Palermo. Titolare nelle prime cinque uscite dei rosa, il numero 10 palermitano è riuscito a confezionare solamente un assist contro la Reggiana, seppur di pregevole fattura, per il colpo di testa sotto porta di Segre. Un infortunio agli adduttori lo ha costretto a restare fermo ai box per un mese e mezzo. Nella seconda porzione del girone d'andata, però, Di Mariano non è riuscito a lasciare il segno, complice anche gli exploit di Di Francesco ed Insigne. Ancora a digiuno, proverà a siglare il suo primo gol stagionale nel girone di ritorno.

VALENTE 6 Giunto alla sua quarta stagione in maglia rosanero, Nicola Valente è ancora al servizio di mister Corini ma la sua permanenza potrebbe essere messa in discussione in questa sessione di calciomercato invernale. L'ex Carrarese non ha ancora messo a segno alcun gol ma è riuscito a confezionare tre assist, per i colpi di testa vincenti rispettivamente di Soleri contro la Reggiana, di Coulibaly contro il Brescia ed infine di Stulac contro il Catanzaro. Pur giocando praticamente sempre da subentrato, eccezion fatta per la già citata sfida con le "rondinelle", il voto di Valente è sufficiente.

DI FRANCESCO 6+ Pronti, via e subito gol. Federico Di Francesco, la ciliegina sulla torta alla fine della sessione di calciomercato estiva, ha gonfiato alla rete all'esordio in rosanero contro la FeralpiSalò. Tuttavia, l'ex Lecce e Sassuolo non è riuscito a ripetersi nelle gare successive, in una crisi realizzativa che nessuno si sarebbe aspettato. Un rendimento mai costantemente insufficiente ma avaro di gol ed assist, complice anche uno stop che lo ha costretto a saltare alcune gare. In quel di Como Di Francesco è tornato a gonfiare la rete e si è ripetuto nella gara successiva contro la Cremonese. Tornato ad avere un feeling positivo con la porta avversaria, il 17 rosanero si candida al ruolo di trascinatore della squadra da qui fino alla fine della stagione.

INSIGNE 6- Arrivato a Palermo dopo la promozione da protagonista con il Frosinone, la piazza ha riposto sin da subito fiducia nelle doti tecniche di Roberto Insigne, assoluto lusso per la categoria. L'attaccante napoletano ha sbloccato il match contro la FeralpiSalò realizzando il suo primo gol in maglia rosanero. Nonostante l'avvio positivo, il rendimento dell'ex Benevento è calato progressivamente risultando spesso evanescente. Trend totalmente invertito, però, nel finale del girone d'andata, con Insigne autore di due gol e due assist nelle ultime tre uscite. Il Palermo farà affidamento anche all'estro ed all'esperienza del suo numero 11 per risalire la classifica e cavalcare il sogno promozione.

BRUNORI 7- Non poteva che chiudere le pagelle di questo reparto il capitano Matteo Brunori. Goleador di questa squadra ma ad intermittenza, visto che la sua prima firma stagionale si è fatta attendere fino all'importantissima sfida di Venezia della settima giornata. Una tripletta decisiva in casa di una diretta concorrente che ha interrotto il digiuno con gli interessi. Contro il Modena, l'italo-brasiliano ha confezionato l'assist che ha permesso a Mancuso di mettere in cassaforte il risultato prima della sosta. Rialzatosi a Parma con due gol capolavoro, di cui un mancino quasi da centrocampo ed un destro a giro sotto l'incrocio dei pali, Brunori si è ripetuto nella gara successiva contro il Pisa su assist di un ritrovato Insigne. Sette gol totali e due assist per quello che è un assoluto punto di riferimento della formazione di Eugenio Corini. Le sorti di questa squadra spesso dipendono dalle invenzioni del suo bomber.

