Palermo, le pagelle dei quotidiani: Valente, che qualità. Brunori il migliore

Ecco i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro la Paganese

Terzo successo di fila per gli uomini di Giacomo Filippi. Dopo le vittorie contro Fidelis Andria e Potenza, il Palermo ha battuto anche la Paganese in occasione del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. Tre punti conquistati grazie alle reti messe a segno dai tre attaccanti: Giuseppe Fella nel primo tempo, Edoardo Soleri e Matteo Brunori nella ripresa. Un successo prezioso che permette ai rosanero di consolidare il secondo post della classifica del Girone C, a -1 dal Bari capolista impegnato oggi ad Andria.