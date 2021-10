Palermo, le pagelle dei quotidiani: Brunori il migliore, De Rose indispensabile

Ecco i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro la Virtus Francavilla

Il Palermo ritrova il successo. Dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend in trasferta sul campo della Turris per 3-0, De Rose e compagni sono tornati in campo ieri sera. Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Giacomo Filippi fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" - la quarta vittoria su cinque gare - ottenuta grazie alla rete messa a segno da Matteo Brunori al minuto 58. Una partita in salita dopo l'espulsione di Marco Perrotta nel primo tempo; tre punti preziosi che permettono ai rosanero di riprendersi il terzo posto della classifica del Girone C di Serie C.