Palermo, le nuove maglie: laccetti, strisce e la… Santuzza. Ecco i dettagli

Le nuove maglia per la stagione 2022/23 saranno rese note la prossima settimana

"Nuove maglie: laccetti, strisce e la... Santuzza". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sui nuovi kit, prodotti anche quest'anno da Kappa . Dopo l'indizio social lanciato nei giorni scorsi dal club di viale del Fante ( QUI IL VIDEO ), le nuove maglie del Palermo verranno presentate la prossima settimana.

Un vero e proprio ritorno al passato. Si torna al "total pink" sulla maglia home, "con il nero destinato al bordo delle maniche e al colletto", si legge. Con un tocco vintage: la chiusura sarà, infatti, con dei laccetti , come già visto nella maglia celebrativa dei 120 anni del club.

"Un tuffo nel passato anche per la seconda maglia", prosegue il noto quotidiano. Ricompariranno, infatti, le "bretelle", ovvero le strisce verticali all'altezza delle spalle, ma a colori invertiti. Il nero sarà il colore dominante, mentre le strisce saranno rosa.

Infine, "il bianco farà da base per la terza divisa". Il disegno per la terza maglia sarà curato, nel dettaglio, dallo street artist TvBoy e dovrebbero essere presenti dei richiami al culto di Santa Rosalia, come svelato nelle scorse settimana dal presidente Dario Mirri.