Palermo, le neopromosse non sono più un tabù: i rosa non hanno paura delle matricole

Il Palermo di Giacomo Filippi ha sfatato il tabù delle neopromosse, ottenendo i primi punti contro una matricola sul campo della Fidelis Andria. In vista del Picerno, ogni timore è superato

Mediagol (ls) ⚽️

"Nessun timore delle neopromosse. Lo «spauracchio» di inizio stagione è stato ormai archiviato, sul campo e a suon di vittorie. C’era una volta un Palermo incapace di fare risultato pieno contro chi, nello scorso campionato, giocava in Serie D". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio il rendimento finalmente positivo del Palermo contro le compagini neopromosse. I primi confronti con le matricole del campionato avevano lasciato a desiderare per quel che riguarda prestazioni e risultati degli uomini di Giacomo Filippi, che solo sul campo della Fidelis Andria alla tredicesima giornata del Girone C di Serie C sono riusciti ad infrangere un tabù tanto pesante per l'inizio di stagione rosanero.

Basti pensare come diverse compagini neopromosse abbiano creato non pochi problemi a De Rose e compagni. Dal Taranto fino a Monterosi e ACR Messina, squadre che hanno strappato ben 5 punti ai rosa sui propri campi. Gli unici successi, confezionati in casa, fino alla brillante prestazione di Andria sono stati alla prima giornata contro il Latina e, sempre tra le mura del 'Renzo Barbera', con il Campobasso.

"Un incantesimo spezzato, dopo diverse occasioni in cui Filippi ha cercato di mettere in guardia i suoi delle motivazioni di chi, reduce dalla D, si ritrovava ad affrontare un club del blasone del Palermo". Prosegue così il quotidiano, che sottolinea come sia il terzo match in trasferta giocato in un campo diverso rispetto a quello di appartenenza della squadra di casa. Non senza qualche difficoltà, infatti, la sfida al Picerno si disputerà nell'impianto del Potenza.