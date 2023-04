Palermo, le due facce del pianeta: il team parla di salvezza, i tifosi di playoff

"C’è un Palermo , che nonostante tutto, staziona ancora a due punti dalla zona playoff e un calendario di quattro partite, tra cui due in casa contro squadre che lottano per non retrocedere e un potenziale scontro diretto", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo".

I tifosi rosanero hanno risposto presenti in occasione della partita casalinga contro il Benevento e si apprestano adesso a colorare il settore ospiti dello stadio "Sinigaglia" dove i rosanero affronteranno l'1 maggio il Como di Longo . "Eppure, le parole di Eugenio Corini e dello stesso presidente Dario Mirri sembrano voler stemperare gli entusiasmi e indirizzarli verso l’obiettivo di inizio stagione: una salvezza tranquilla, per cui ancora non c’è la matematica", si legge.

"Bisogna vincere per assicurarsi il primo vero obiettivo stagionale, che è la salvezza. Abbiamo sentito troppo la pressione di vincere che ci ha fatto perdere la lucidità", ha detto l’allenatore, prima della partita con il Benevento. "Ai playoff, come avevo già detto a gennaio non ci ho mai creduto, nonostante un mercato che aveva portato Verre e Tutino. Era un sogno e lo è ancora oggi, noi siamo in una fase iniziale, come quando eravamo in C, abbiamo giocato i play- off e li abbiamo persi", ha detto Mirri venerdì scorso ospite dell’Isola Robinson.