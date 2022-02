Palermo, le due facce dei rosa: la cura Baldini funziona a metà, serve ancora tempo

Tra segnali positivi e note estremamente negative, Silvio Baldini dovrà ancora lavorare su un Palermo ancora troppo fragile dal punto di vista mentale

"Il Palermo targato Silvio Baldini è ancora un cantiere aperto. La dimostrazione è arrivata nella partita contro il Messina, dove i rosa non sono riusciti a gestire il doppio vantaggio acquisito prima dell’intervallo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra le sue attenzioni sulla metamorfosi tecnica del Palermo di Silvio Baldini nello scorso match interno contro l'ACR Messina.

Luci e ombre, questo resta della prestazione dei rosanero nel recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C, con un primo tempo interpretato in maniera perfetta da De Rose e compagni al quale è poi seguita una seconda frazione giocata con paura e impaccio sotto molteplici aspetti.

Confortanti certamente i segnali di crescita dal punto di vista del gioco e dell'intensità messa in fase di pressing. Un Palermo spumeggiante quello del primo tempo, capace di creare pericoli offensivi in maniera costante contro una difesa chiusa e a 5 uomini come quella della formazione di Raciti. Verticalizzazioni, cambi di campo e gioco sulle fasce hanno caratterizzato la manovra avvolgente che per tutta la prima frazione ha reso il Messina estremamente vulnerabile agli attacchi dei padroni di casa.

Nel secondo tempo la musica è cambiata notevolmente, con un Palermo rientrato dagli spogliatoi troppo rilassato e, successivamente, incapace di riorganizzare offensive di livello dopo i due gol subiti nel giro di dieci minuti circa. Un’apoteosi che trova riscontro in vecchie debolezze del passato e in una condizione mentale dei giocatori ancora troppo fragile.

"Servirà una svolta anche da questo punto di vista che potrà arrivare solo con il lavoro quotidiano di Baldini, penalizzato in questo dal focolaio Covid che ha caratterizzato i suoi primi giorni a Palermo. Tuttavia non c’è tempo per lavorare a fondo perché già tra due giorni ci sarà da affrontare il Campobasso", chiude il quotidiano.