Palermo, le certezze di Filippi: nuovo modulo e pedine inamovibili. I segreti della svolta in casa rosanero

Filippi e le sue certezze.

Il cammino spedito del Palermo capace di conquistare il settimo posto e superare di slancio il primo turno dei playoff è certamente figlio dell’avvento dell’ex vice di Boscaglia nel ruolo di tecnico della prima squadra. Cambio di modulo e di filosofia calcistica, svolta sul piano empatico, mentale e motivazionale.

Concetti semplici, lineari ed essenziali, identità tattica tangibile e responsabilizzazione dei giocatori più esperti e rappresentativi in organico.

Alcuni interpreti utilizzati part time, in funzione di autonomia fisica, caratteristiche tecniche e contingenze del match, altri ritenuti pilastri inamovibili in sede di composizione dell’undici titolare. In quest’ottica, l’uomo più presente e maggiormente impiegato dall’allenatore originario di Partinico è Nicola Valente. L’esterno offensivo ex Carrarese ha collezionato ben 910 minuti, sempre da titolare, da quando Filippi siede in panchina, impreziosendo un rendimento lodevole per affidabilità e qualità con quattrop reti pesantissime nelle ultime cinque gare disputate. Il 3-4-2-1 pare esaltare le peculiarità del numero quattordici rosanero, instancabile e performante nel ruolo di esterno alto a tutta fascia. Sistema di gioco che ha premiato anche Gregorio Luperini, l’ex centrocampista del Trapani ha collezionato 854 minuti nella nuova gestione tecnica, rendimento in crescendo e gol importanti anche per lui che ha sentito subito fiducia e stima da parte del nuovo allenatore. Altro elemento cardine è certamente Francesco De Rose, il centrocampista arrivato in Sicilia a gennaio dalla Reggina ha saltato un solo match, contro la Casertana, divenendo subito un titolare fisso sia con Boscaglia in panchina sia con Filippi alla guida della squadra. 777 minuti disputati con il nuovo allenatore rosanero, ben 1400 se si considera anche il periodo con il tecnico gelese ancora in carica.

Tra i giocatori di movimento più utilizzati da Filippi seguono Andrea Accardi con 765 minuti e Roberto Floriano con 669 minuti giocati.