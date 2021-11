Palermo, l’AZ Picerno ferma i rosa: l’amarezza di Buttaro

Il Palermo cede di misura alla formazione di mister Leonardo Colucci e stecca la sedicesima giornata del campionato di Serie C -Girone C

Mediagol (ga) ⚽️

Reginaldo punisce un Palermo piatto e sterile. Uno a zero: è questo il risultato finale di AZ Piceno-Palermo, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosa, dunque, falliscono un importantissimo esame di maturità e 'cedono' il secondo posto in classifica al Monopoli.

Tra le sorprese di questo deludente match il giovane difensore Alessio Buttaro, pedina inamovibile dello scacchiere di Giacomo Filippi: "Quanto pesa perdere una partita del genere? Abbiamo pensato di andare avanti e quindi dobbiamo concentrarci subito sul Monopoli perché questa ormai è andata. Non dobbiamo commettere certi errori, oggi è andata così quindi proiettiamoci alla prossima sfida di campionato. Noi come squadre cerchiamo di affrontare tutte le partite alla stessa maniera, ci sta che in casa riesca a mettere qualcosa in più", ha dichiarato il numero 25 rosanero in mixed zone.

Metabolizzare, archiviare e provare a ripartire continuando a macinare punti preziosi in chiave classifica: "Il nostro obiettivo sono sempre i tre punti, la mentalità che abbiamo è la stessa sia in casa che fuori casa. In campo ci sono anche gli avversari, oggi il Picerno ha fatto la sua partita. La squadra ha centrato la prestazione, poi il risultato può arrivare o meno; dobbiamo lavorare sugli errori, peccato non averla ribaltata", ha concluso Buttaro.