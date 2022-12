Palermo, lavori in corso a Torretta: a marzo apre il centro sportivo

La struttura avrà tre campi da calcio di cui uno in erba sintetica

"Per il mondo rosanero è sempre stato come l'oasi nel deserto per il viandante. Un obiettivo che si scopriva essere un miraggio che si dissolveva nel nulla. Questa volta invece il sogno diventerà una realtà tangibile", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo".

A marzo 2023 il Palermo Calcio avrà a disposizione il proprio centro sportivo, finanziato con cinque milioni di euro dal City Football Group. Dario Mirri lo aveva posto come obiettivo primario il giorno in cui ha presentato l'offerta per rilevare il club a Leoluca Orlando e con l'ausilio della nota proprietà il sogno diventerà realtà. La prima pietra della nuova struttura è stata posta il 21 ottobre scorso e in quell'occasione il presidente del Palermo ha illustrato tutte le caratteristiche di cui sarà dotato il nuovo impianto che sorgerà a Torretta.

"Nella stessa area c'è anche il vecchio campo di calcio, per il quale è stato fatto un appalto a parte che non è di competenza del Palermo e che sembra essere rallentato da una serie di intoppi burocratici", si legge. Per quel che concerne, invece, il nome da dare al centro sportivo una delle idee della società rosanero sarebbe quella di indire un referendum tra i tifosi.