Palermo, l’attesa di Floriano: il club riflette, l’attaccante è senza contratto

"L'attesa sta iniziando a diventare lunga, ma lui resta lì, con la meno tesa al Palermo . Roberto Floriano è uno dei tre giocatori che hanno terminato il loro rapporto a giugno a cui non è stato ancora rinnovato il contratto, gli altri sono Pelagotti e Odjer ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sull'attaccante esterno nato in Germania.

Silvio Baldini ha lanciato segnali per la riconferma del numero 7 e Renzo Castagnini è in contatto con l'entourage dello stesso calciatore. Floriano ha diverse proposte di spessore, ma per il momento continua ad aspettare il club di viale del Fante. "Le offerte non gli mancano: Mantova e Lecco sono in pressing sull'attaccante, ma è chiaro che la Serie B a 36 anni (li compirà il 14 agosto) sarebbe un sogno di fine carriera da coronare", si legge. L'ex attaccante del Bari ha già giocato in cadetteria nella stagione 2017-2018, contribuendo alla salvezza del Foggia con 5 gol e 4 assist.