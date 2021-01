Palermo, l’attacco soffre di mal di… trasferta: i numeri. Il Potenza e quella media…

“L’attacco soffre di mal di… trasferta”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta riflettori sulla sfida Potenza-Palermo, in programma sabato alle ore 12.30. Un’occasione per sfatare un ennesimo tabù, considerando che fin qui la compagine rosanero è riuscita soltanto una volta a segnare più di un gol lontano dal “Renzo Barbera”. D’altra parte, in trasferta, gli uomini di Roberto Boscaglia hanno messo a segno soltanto cinque reti.

Si tratta del secondo peggior attacco esterno del torneo. Tuttavia, nel weekend, i siciliani affronteranno una delle peggiori difese casalinghe di tutto il campionato. Il Potenza, al “Viviani”, ha incassato ben 17 reti in nove partite. Una media di quasi 1,9 gol a partita. “Nell’ultima gara giocata tra le mura amiche, però, il Potenza sembra aver invertito il trend”, scrive il noto quotidiano. Lo scorso 10 gennaio, con la Paganese, infatti, la formazione lucana non ha subito gol.