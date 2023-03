Palermo, l’attacco si è sbloccato: cinque gol al Modena senza Brunori

"Cinque gol, tutti da marcatori diversi. Non era mai successo. Il Palermo che ha mostrato la manita al Modena ha scoperto di non essere più Brunori-dipendente". Apre così l'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport. L'intera batteria di attaccanti rosanero ha trovato il sigillo, primo gol in campionato per Aurelio e segno anche di Verre. Il bomber italo-brasiliano, infortunatosi nella gara contro il Cittadella, non scende in campo dopo 78 volte consecutive. Proprio nel giorno in cui è orfano del proprio trascinatore, autore di 14 reti finora, il Palermo sforna una super prestazione offensiva e regala un pokerissimo ai 22.500 presenti al "Barbera". Per la prima volta, inoltre, la compagine di Corini conquista i tre punti da una situazione di svantaggio. Mai come ieri, nelle precedenti occasioni erano arrivati al massimo dei pareggi, 3-3 a Perugia e a Cittadella e due 1-1 contro Brescia e SudTirol.