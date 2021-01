Palermo, l’attacco rosanero piange: in trasferta è l’ultimo per gol. I numeri

“Palermo, l’attacco piange. Fuori casa è ultimo per gol”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte dalla compagine rosanero nel girone d’andata. Sono diciannove le reti messe a segno fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia, tredicesima per rendimento nel Girone C di Serie C. Un bottino ben diverso da quello di Ternana e Bari, che fin qui hanno realizzato rispettivamente ben 46 e 32 gol, o da squadre come Foggia e Turris (25 e 23 reti).

“Il dato in contrapposizione viene fuori se si va a vedere il ruolino interno delle marcature”, scrive la Rosea. Fra le mura amiche del “Renzo Barbera”, il Palermo ha il terzo miglior attacco del campionato con 14 reti, così come il Bari, dopo quello di Ternana e Avellino, mentre in trasferta occupa l’ultimo posto con Juve Stabia e Potenza.

“Contraddizioni che trovano la spiegazione in un reparto che obiettivamente finora ha prodotto poco e sbagliato parecchio sotto porta”, si legge. Saraniti e Lucca, fin qui, hanno siglato quattro gol a testa, seguiti da Rauti con tre reti. Per il resto, Floriano, Kanoute e Valente hanno realizzato soltanto una rete a testa. Troppo poco. Numeri tutt’altro che brillanti e una sola certezza: a questa squadra manca il vero bomber.