Palermo, l’attacco non funziona: il confronto rispetto all’anno scorso

Il reparto al momento più in difficoltà sembra essere quello avanzato, soprattuto confrontandolo con quello dello scorso anno

Mediagol ⚽️ 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 07:31)

Il Palermo sta continuando con un cammino incerto. I problemi maggiori sembrano essere in attacco, con soli 16 gol fatti.

IL CONFRONTO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO — I numeri dei rosanero in fase offensiva rispetto allo scorso anno, alla stessa giornata, sono lo specchio di un attaco che non gira: ben sette gol in meno, sintomo di scelte, sia in chiave mercato che di campo, errate nel reparto avanzato.

Il paragone rispetto alla stagione passata in termini di numeri individuali è clamoroso: rispetto a quest'anno, in cui le punte hanno fatto soli 4 gol in 16 match, il reparto formato da Brunori, Soleri e Mancuso aveva realizzato ben 10 gol. Numeri che evidenziano il vero problema della squadra rosanero: la punta. Con un Brunori che sembra più fuori che dentro al progetto, un Henry che tra un po' di sfortuna ma anche poca lucidità sottoporta e un Le Douaron che non sembra essersi integrato al meglio, il centravanti appare il punto debole della squadra al momento. Se nel mercato invernale si vorrà rinforzare la rosa acquistare un terminale offensivo pare una scelta quasi obbligatoria.

Le ali d'attacco titolari in questa fase non sembrano rappresentare il maggiore problema in termini di gol e assist: Di Francesco ha uno score di 1 gol e 5 assist, che quasi raggiunge lo score dell'intero scorso anno. Insigne sembra essere uno dei migliori in fase realizzativa, avendo già eguagliato i contributi al gol dello scorso anno con 4 gol e 2 assist. Certo è che il solo gol realizzato da Di Mariano e i pochissimi minuti giocati da Appuah evindenziano un problema nelle alternative dalla panchina.

Il Ds De Sanctis dovrà trovare gli uomini giusti per rinforzare l'attacco rosanero, per poter sfruttare le occasioni create e cercare di rialzarsi da una situazione di classifica altamente deludente.