Palermo, l’attacco non basta: panchina, palle inattive e… ai rosa mancano i gol

Difesa all'asciutto, Segre l'unico centrocampista ad aver segnato

"Panchina, palle inattive e... gli altri: ai rosa mancano ancora troppi gol". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Perso Salvatore Elia, che fin qui aveva messo a segno tre gol con la maglia rosanero, "il Palermo ha più che mai bisogno dei gol dagli altri reparti", si legge.

Su nove reti messe a segno in dieci giornate, otto sono arrivate dall'attacco. Valente a Bari, Di Mariano contro il Pisa, i tre gol di Elia e Brunori, con quest'ultimo ormai a secco da 491 minuti. Solo Segre è riuscito a timbrare il cartellino, mentre i difensori sono ancora tutti a quota zero, "a riprova anche di quanto la squadra di Corini non riesca a pungere sulle palle inattive, lì dove Nedelcearu e Marconi potrebbero mettere in mostra le loro qualità sul gioco aereo".

"Nella crisi generale [...] stanno spiccando tutte le lacune in fase realizzativa di questa squadra". Contro Frosinone, Südtirol, Ternana e Cittadella, il Palermo è rimasto a quota zero gol siglati. E se a centrocampo mancano gli inserimenti, i terzini non si spingono così in avanti e i difensori centrali non riescono a farsi valere sui calci piazzati, anche gli attaccanti faticano a trovare la via della rete.

Solo il Cittadella in Serie B ha fatto peggio del Palermo in termini di gol realizzati da difesa e centrocampo. "Zero, mentre i rosa possono almeno tenersi stretto il gol di Segre all'Ascoli". L'unico realizzato da un giocatore subentrato dalla panchina.