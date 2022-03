Palermo, l’attacco la chiave di Baldini: nessuno con più gol dei rosa nel 2022 in C

Nonostante la discontinuità di prestazioni e risultati, il Palermo ha dalla sua un'ottima media realizzativa, a fronte di un bottino complessivo di gol che si attesta essere il migliore del campionato di Serie C.

"Nella delusione per gli ultimi due pareggi ottenuti, il Palermo può trovare un po’ di conforto solo nell’attacco". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sui numeri che, nel nuovo anno, vedono il Palermo in testa alla classifica dei gol fatti nell'intero campionato di Serie C. Una statistica che, con 24 gol fatti in 12 gare disputate, rende l'attacco rosanero il più prolifico della Lega Pro insieme a quello del Foggia, che nell'anno solare ha però siglato un maggior numero di reti.