Palermo, l’attacco è l’arma in più per la B: nessuno ha fatto meglio di Brunori&Co

Sono 39 le reti messe a segno dal Palermo nel 2022: nessuno ha fatto meglio dei rosanero in Serie C

Mediagol ⚽️

"L'attacco non tradisce mai. La coop del gol è l’arma in più per la B". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nessuno ha segnato più dei rosanero nel 2022. "I numeri dell’attacco con Baldini in panchina sono quelli di una squadra che fa del gioco offensivo la propria arma principale, come da caratteristiche del tecnico che più di ogni altro ha introdotto il 4-2-3-1 nel calcio italiano", si legge.

Sono 39 i gol messi a segno nel 2022, con l'exploit di Matteo Brunori, autore di 18 reti da febbraio in poi. "La potenza dirompente dell’attacco rosanero ha fatto vittime eccellenti in campionato, ma si è ripromessa di proseguire la propria marcia nei play-off, lì dove sbloccare il risultato può avere esiti devastanti". La promozione in Serie B, d'altra parte, passa proprio dai piedi degli attaccanti. "Oltre a Brunori, però, c’è di più. Perché ogni Batman ha il suo Robin e quello del bomber rosanero è a dir poco atipico", prosegue il noto quotidiano.

Ai 25 gol realizzati da Brunori, infatti, si aggiungono i 10 gol di Edoardo Soleri. Tutte dalla panchina. Ma non solo; ci sono anche Nicola Valente (sette gol in campionato), Gregorio Luperini (quattro gol) e Roberto Floriano (cinque reti), gli ultimi due rilanciati dallo stesso Baldini dopo un avvio di stagione tutt'altro che brillante.

Nel Girone C, l’unica ad avvicinarsi al Palermo è il Foggia con 33 gol, mentre negli altri gironi solo la Reggiana (32 gol) ha superato la soglia delle trenta reti. Stessa situazione in Serie B (36 Monza, 32 Benevento), mentre in Serie A - con meno partite giocate - il Sassuolo si ferma a 30 gol, come miglior attacco del 2022. E anche facendo la media realizzativa, i rosanero sono nettamente avanti, con poco meno di 2,3 reti a partita.