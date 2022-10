Palermo, l’attacco è in piena crisi. Nessun gol realizzato negli ultimi 311 minuti

Palermo a digiuno di gol da troppo tempo. L'ultimo a segnare è stato Brunori

"Quello del Palermo non è il peggior attacco della Serie B solo grazie a Silvio Baldini". Comincia così l'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sullo scarso rendimento offensivo mostrato dal Palermo in questo avvio di stagione in cadetteria. Solo il Perugia, che ha recentemente affidato la propria guida tecnica all'ex rosanero, ha segnato meno reti della formazione di Eugenio Corini, con un una differenza di sole due misure.

L'ultimo gol realizzato dal Palermo in campionato risale alla vittoria casalinga contro il Genoa targata Matteo Brunori. Nelle ultime tre partite i rosanero sono andati "in bianco" per un totale di 311 minuti senza trafiggere la porta avversaria. Numeri da piena crisi, come sottolinea il GDS, in cui è Segre l'ultimo marcatore diverso da Brunori, in quell'esordio contro l'Ascoli in cui la sua rete ha illuso la tifoseria rosa circa una possibile rimonta.

"Cinque volte in svantaggio e cinque sconfitte", evidenzia il quotidiano. Una volta che il Palermo subisce la rete avversaria, non riesce più a recuperare il risultato. Rispetto alla sconfitta con il SudTirol, non c'è sfortuna che tenga tra l'errore tecnico di Pigliacelli ed i legni che in un paio di occasioni hanno negato la gioia del gol ai rosanero, visto che con la Ternana non si è vista l'ombra di un tiro in porta.