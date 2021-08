Palermo-Latina, tanti applausi per l’ex Di Donato: l’omaggio del presidente Mirri

Palermo e il Palermo non hanno dimenticato Daniele Di Donato che, tornato al Barbera da avversario, è stato accolto così

Il Palermo incorona Daniele Di Donato che è ritornato da avversario, a distanza di tanti anni, in quello che è stato il suo stadio. L'attuale tecnico del Latina sconfitto per 2-0 proprio dai rosanero è stato osannato dalla curva rosanero che, a fine partita, gli ha dedicato dei cori. Grande il gesto anche del presidente del Palermo, Dario Mirri, che ha donato una maglia all'ex capitano Rosa in memoria dei vecchi tempi. Il tutto è stato accompagnato da un post Instagram proprio del club di Viale del Fante che ha ringraziato così Di Donato.