Palermo-Latina su Sky: match in diretta per gli abbonati al pacchetto calcio

Il primo match della stagione di Serie C 2021-2022, in programma domenica sera alle 20.30 allo Stadio "Renzo Barbera", tra la compagine di Giacomo Filippi e il Latina allenato dal tecnico Daniele Di Donato, sarà visibile sul canale 257 di Sky

Saranno otto i match che avranno copertura televisiva per ogni turno del torneo di Lega Pro, ripartite tra i tre gironi, disponibili per gli abbonati al pacchetto calcio e visibili contestualmente in pay per view per tutti coloro che vorranno usufruire del servizio. L'anticipazione è stata diramata nel corso dell'edizione pomeridiana del tg tematico Sky Sport 24 quotidianamente in palinsesto sul canale 200. Per seguire indistintamente tutte le sfide della Serie C relative alla stagione calcistica 2021-2022 sarà possibile abbonarsi alla piattaforma streaming Eleven Sports.