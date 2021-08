Palermo-Latina, sabato Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Latina, valida per la prima giornata di Serie C

Archiviato il successo in Coppa Italia contro il Picerno, i rosanero torneranno in campo per affrontare il Latina al "Renzo Barbera", per la prima giornata di Serie C. Alla vigilia del match, in programma domenica sera alle 20:30, interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi alle 11:30 di sabato 28 agosto.