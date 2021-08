Palermo-Latina, l’ultima volta nel 2013/14: i nerazzurri sbancarono il “Barbera”

Domenica 29 agosto alle ore 20.30 il Palermo esordirà in campionato sfidando al "Renzo Barbera" il Latina di Daniele Di Donato

Si avvicina l'esordio stagionale per il Palermo di mister Filippi che domenica 29 agosto alle ore 20.30 affronterà al "Renzo Barbera" il Latina di Daniele Di Donato. L'ultima volta che le due squadre si affrontarono era la stagione 2013/14, in quella B dominata in lungo e in largo dai rosanero i laziali riuscirono a imporsi per 2-1. I nerazzurri in quell'occasione passarono in svantaggio grazie al gol siglato da Abel Hernandez per poi ribaltare il match con le realizzazioni di Ghezzal e Jefferson. Un uno-micidiale che condannò i Rosa alla sconfitta casalinga dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi. Nella gara di ritorno la gara non ebbe però storia con gli uomini guidati da Beppe Iachini che asfaltarono per 3-1 gli avversari con i gol di Dybala, Pisano e Lafferty con in mezzo la rete di Paolucci.