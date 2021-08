Palermo-Latina, al Barbera l’alba della Serie C: 10 anni di esordi rosa in campionato

Il Palermo affronta il Latina nella prima giornata di campionato: ecco un'analisi degli ultimi esordi nell'alternanza casa-trasferta. Stando alle statistiche, il Barbera porta bene ai rosanero

⚽️

Il Palermo di Giacomo Filippi esordirà nella nuova stagione di Serie C al "Renzo Barbera" contro il Latina, gara in programma domenica 29 agosto alle ore 20:30. Per i rosanero si tratta di un esordio casalingo in campionato, circostanza che non si verificava da tre stagioni. L'ultima volta che la compagine rosanero ha iniziato il suo percorso al "Barbera" risale alla stagione 2017-18 in Serie B, annata in cui i rosanero giocarono la prima giornata in casa contro lo Spezia, vincendo per 2-0 grazie ai gol dei due macedoni Alexandar Trajkovski e Ilija Nestorovski.

Prima del battesimo vincente contro la formazione ligure, il Palermo aveva inaugurato la stagione tra le mura amiche per tre anni di fila tra Serie B e Serie A, vincendo solamente in un'occasione, contro il Genoa nel 2015-16, grazie alla marcatura firmata in extremis da El Kaoutari. Gli altri due match d'apertura hanno portato in dote rispettivamente un pareggio, contro la Sampdoria nel 2014-2015 con il vantaggio firmato da Paulo Dybala, ed una sconfitta interna ad opera del Sassuolo nel 2016-2017.

Nelle quattro stagioni precedenti, invece, una perfetta alternanza tra esordio in casa o in trasferta alla prima di campionato. Iniziando in ordine cronologico dal 2013-2014, quando il Palermo iniziò il campionato di Serie B a Modena, pareggiando 1-1 con gli emiliani, e ripercorrendo gli anni della gestione del patron Maurizio Zamparini. Nella stagione di Serie A culminata con la prima retrocessione, i rosanero affrontarono nell'agosto del 2012 il Napoli al "Barbera", perdendo con un sonoro 3-0 in cui mise la firma anche Edinson Cavani.

Le stagioni 2011-12 e 2010-11 furono entrambe caratterizzate dal raggiungimento della qualificazione all'Europa League. Nell'estate del 2011 andarono in scena i preliminari con il Thun, con il Palermo che venne eliminato dopo il 2-2 casalingo e l'1-1 in Svizzera. L'attuale tecnico del Milan Stefano Pioli fu esonerato prima dell'avvio del campionato e sostituito da Devis Mangia, promosso dalla formazione primavera. L'ex tecnico del Varese fece il suo esordio al "Barbera" in quella che da calendario era la seconda giornata (la prima fu rinviata e Pioli non guidò mai il Palermo in campionato) contro l'Inter di Gian Piero Gasperini. I rosanero giocarono un match superlativo imponendosi per 4-3 sui nerazzurri. Nella stagione precedente, la compagine siciliana riuscì invece a raggiungere la fase a gironi di Europa League battendo gli sloveni del Maribor nei preliminari. L'esordio in Serie A fu al "Renzo Barbera" contro il Cagliari, sfida che terminò con un pareggio a reti bianche.

Analizzando, dunque, le ultime undici stagioni del Palermo, possiamo facilmente notare come il bilancio sia comunque positivo in termini di risultati, con all'attivo quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Per quanto riguarda, invece, lo storico relativo alle gare d'esordio disputate al "Barbera", i rosanero hanno collezionato, nel periodo preso in esame, tre vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte.