Palermo, l’assistman che non ti aspetti: Nedelcearu pericoloso sottoporta, Brunori…

Un Palermo forse troppo Brunoricentrico, che si affida a quanto di buono viene dalle giocate del bomber italo-brasiliano. I gol e gli assist di Matteo Brunori - scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" - sono certamente un fattore, ma ad aiutare in zona offensiva c'è anche un inatteso Ionut Nedelcearu , il difensore della Romania ha fornito due assist in campionato, dietro solamente al numero nove di Macaé che è a quota tre.

Entrambi gli assist regalati dal rumeno sono stati poi finalizzati proprio da Brunori: due sponde in area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il primo durante Palermo-Ascoli, il secondo durante Cosenza-Palermo. Ironia della sorte, in entrambi i casi, il Palermo ha perso con il risultato di 2-3, ma Nedelcearu si rende comunque molto pericoloso anche in zona offensiva.