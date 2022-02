Palermo, l’assist della Nazionale a Baldini: rosa a riposo verso la V. Francavilla

Il Palermo avrà a disposizione un turno di stop per limitare l'utilizzo del rettangolo verde del 'Renzo Barbera' in vista dell'impegno di qualificazione mondiale della Nazionale di Roberto Mancini

"I rosa dovevano giocare in casa contro il Taranto, ma il match è stato rinviato per preservare il terreno di gioco dello stadio «Renzo Barbera» in vista di Italia-Macedonia, primo turno degli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma il 24 marzo, alle 20.45, nell’impianto palermitano". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette sotto la lente d'ingrandimento il periodo di stop che coinvolgerà il Palermo di SilvioBaldini, in questa settimana nella quale non scenderà in campo. I rosa avrebbero dovuto infatti disputare il match interno contro il Taranto, rinviata per non appesantire il terreno del 'Renzo Barbera' in vista dell'importante impegno di qualificazione mondiale che coinvolgerà la Nazionale di Roberto Mancini tra circa un mese.

Un vero e proprio 'assist' per la compagine siciliana, che avrà così più tempo per preparare il prossimo impegno esterno, sul campo della Virtus Francavilla. Sul corto periodo, probabilmente questo stop forzato rappresenta un vantaggio cospicuo per la formazione di Baldini, ma a lungo raggio rischia di diventare quasi un boomerang. Per le stesse ragioni, rischia di essere rinviato anche il match del prossimo 16 marzo contro la Fidelis Andria, come richiesto dalla stessa Federazione. Era, in un primo momento, spuntata anche l'ipotesi di un terzo rinvio, relativo alla partita del 5 marzo contro la Vibonese, poi tramontata per impossibilità legate al calendario dello stesso Palermo. Tre partite da recuperare avrebbero infatti rappresentato un peso estremamente gravoso per la formazione di Baldini.

"Calendario alla mano, la regular season di Serie C terminerà il 24 aprile con Bari-Palermo allo stadio «San Nicola». Attualmente i rosanero, dal 27 marzo fino al giorno in cui è in programma il trentottesimo e ultimo turno, giocheranno sei partite. Il primo mini ciclo con tre incontri in sette giorni sarà con Paganese (in trasferta, 27 marzo), Taranto (in casa, 30 marzo) e Picerno", continua il GdS.

Dovesse saltare definitivamente la sfida con l'Andria, la prima opzione per recuperarla sarebbe quella di incastrare l'impegno mercoledì 6 aprile, portando a 5 le partite che i rosa dovrebbero disputare nell'arco di due settimane. La seconda opzione, sarebbe quella legata all'immediata vigilia del derby contro il Catania della settimana successiva, in un quanto mai complesso gioco d'incastri.