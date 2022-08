Palermo, l’arrivederci del club rosa a Silipo: “Fatti valere Andre! A presto…”

Andrea Silipo passa in prestito secco dal Palermo alla Juve Stabia

Mediagol ⚽️️

Le strade del Palermo e di Andrea Silipo si dividono. Operazione definita con la formula del prestito secco, con il club rosanero che manterrà proprietà e controllo sul cartellino del jolly offensivo scuola Roma, legato alla società di viale del Fante da un contratto in scadenza nel giugno 2024. La Juve Stabia accoglie, dunque, il classe 2001 che potrà giocarsi le proprie cartucce in Serie C.

Il talento romano ha collezionato con la maglia rosanero un totale di 64 presenze, condite da cinque reti ed altrettanti assist, tra Serie D e Lega Pro in un lasso di tempo che va dal gennaio 2020 al giugno 2022.

Trequartista, attaccante esterno, all'occorrenza seconda punta, dotato di cambio di passo, ottima tecnica individuale e qualità io sede di rifinitura, il gioiello della cantera giallorossa non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento ed impiego nelle varie gestioni tecniche che si sono susseguite sulla panchina del club di viale del Fante. Potenzialità di assoluto rilievo, spesso soffocate dalla voglia di strafare negli spezzoni di gara concessi, Silipo non ha trovato il modo nel corso della sua esperienza in Sicilia di compiere quel salto di qualità, sotto il profilo mentale e tattico, che gli consentisse di mettere a frutto appieno il suo talento, rendendolo perfettamente funzionale alle esigenze della squadra.

Qualche perla balistica e sporadici lampi di classe, bagliori fugaci dissoltisi tra tante panchine e qualche performance al di sotto delle aspettative. Seppur non da protagonista assoluto, il ragazzo ha comunque conquistato con Pergolizzi prima e Baldini poi due promozioni in tre anni ed il club rosanero continua a credere in prospettiva nelle sue doti e negli indubbi margini di crescita.

Silipo, adesso, è pronto per una nuova avventura in terra campana. Il Palermo ha voluto dare l'arrivederci al talento scuola Roma con una storia pubblicata sul proprio account Instagram: "Fatti valere Andre! A presto", si legge.