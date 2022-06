Palermo, l’altro… gol di Brunori: viaggio lampo e matrimonio. I retroscena

"Fiori d'arancio per Matteo Brunori. L'attaccante rosanero si è sposato venerdì con la compagna Dalila (...). un giorno tanto atteso dalla coppia che negli ultimi anni ha rinviato l'evento a causa della pandemia". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che nel match day della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova punta i riflettori su una settimana comunque importante per Matteo Brunori .

Una giornata che l'attaccante rosanero non dimenticherà mia, la realizzazione ma allo stesso tempo l'inizio di un percorso, che ha avuto anche come (in)atteso protagonista Nina, il cane di Matteo e Dalila, vestita in bianco per l'occasione proprio come la sposa. Un giorno di permesso speciale concesso a Brunori dal club per il matrimonio, celebrato con nozze civili nel comune di Cagli, nelle Marche. All'evento non erano presenti i compagni di squadra causa allenamenti, ma c'erano alcune fidanzate e compagne dei calciatori rosanero che hanno immortalato diversi momenti della festa sui social.