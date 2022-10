Palermo, l’allarme è suonato: sono spariti i gol. Anche il centrocampo fa fatica

"Aiuto, sono spariti i gol! Sei reti in sette partite, Corini ora studia come risolvere il problema Palermo" . Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sullo scarso rendimento offerto dal Palermo nelle ultime uscite in Serie B.

"L'allarme è suonato, nonostante i tre legni centrati nella ripresa, frutto più della reazione nervosa dei singoli che di uno sviluppo fluido della manovra. Senza idee chiare in fase di impostazione , chiaramente, diventa più complicato presentarsi in condizioni vantaggiose davanti al portiere avversario", prosegue il quotidiano. Infatti, sembra che la formazione di Eugenio Corini faccia fatica a costruire azioni corali che portino occasioni da gol, a causa di un centrocampo che non sembra trovare ancora la giusta amalgama.

"Stulac in cabina di regia sembra l'ologramma di quello ammirato in questi ultimi anni e Saric deve trovare la giusta condizione", conferma la Gazzetta. Lo sloveno ex Empoli, eccezion fatta per un pallone morbido ottimo per Brunori nell'area piccola ma sprecato dall'italo-brasiliano, non sembra essersi ancora inserito appieno negli schemi tattici di Corini e probabilmente il ritorno al modulo 4-2-3-1 potrebbe non averlo favorito. Saric, invece, è rimasto in panchina in virtù degli impegni nazionali che lo hanno tenuto distante dalle prove all'Etihad Campus.