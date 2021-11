Palermo, l’Albania U21 cede alla Slovenia: Doda in campo e vicino al gol

Il laterale rosanero protagonista sfortunato con la propria nazionale che ha subito una pesante sconfitta in Slovenia

Serata storta per l'Albania U21 che ha ceduto per 3-0 sul campo della Slovenia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. In campo per la nazionale albanese anche il terzino del Palermo, Masimiliano Doda, entrato a far parte della sfida al 38' del primo tempo. Il giovane laterale rosanero ha anche avuto un'occasione per andare a segno: un suo traversone dalla destra ha preso un giro particolare e stava per infilarsi, ma la traversa gli ha negato la gioia del gol. Prima di rientrare in Sicilia, Doda, dovrà disputare un altro impegno con la propria Nazionale; martedì ci sarà infatti la sfida in quel di Pristina contro il Kosovo.