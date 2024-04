Palermo, l’agente di Pigliacelli: “Mirko è dispiaciuto, ma l’obiettivo non cambia”

ITALIANO AL NAPOLI - "Italiano al Napoli? È un nome che ha dimostrato di essere sicuramente da Napoli, uno dal quale poter ripartire per aprire un nuovo ciclo. L’altro nome in ballo per la panchina del Napoli sembra essere quello di Antonio Conte che è un top, ma rappresenterebbe una filosofia di lavoro completamente diversa da quella di Italiano. Una volta messa a posto la casella del Direttore, di conseguenza andranno a posto anche gli altri tasselli".

SERIE A - "Sarà un‘estate di cambiamenti. Qualcuno c’è già stato e penso alle due squadre romane che hanno cambiato sia Sarri che Mourinho. Non è certo se ci sarà ancora De Rossi sulla panchina giallorossa del prossimo anno, mentre credo che quella della Lazio sia una scelta abbastanza consolidata sia presente che futuribile. Qualche squadra si sta già muovendo e mi riferisco al Napoli, poi per quanto riguarda la Juventus bisognerà capire se rimarrà Allegri".

SU PIGLIACELLI -"Parte un nuovo ciclo con un nuovo allenatore dopo l’era Corini. L’obiettivo del Palermo e personale è sempre lo stesso: arrivare nella miglior posizione possibile per affrontare i playoff. Speriamo che il periodo peggiore sia alle spalle. Mirko è molto dispiaciuto per il momento, quando non arrivano i risultati, non è un mai una bella situazione. Ora bisogna stare concentrati e pensare a dare il massimo sul campo per ottenere il migliore risultato possibile", ha concluso.