Palermo, l’agente di Marconi: “Spero ci sia un continuo. City Group? Serve pazienza”

SERIE A -"A chi assegno l’oscar del mercato? Al Napoli. Sono andati via calciatori importanti ma il club li ha rimpiazzati con altri importanti. Direi gli azzurri in primis. Kvaratskhelia è stato un colpo incredibile, Giuntoli ha preso un calciatore meraviglioso. Ma non solo il georgiano: tra i colpi citerei anche Kim".