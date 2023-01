Palermo, l’agente di Marconi: “Rinnovo? Ne parleremo in questi giorni”

"Mi aspetto poco in queste ultime ore di mercato, magari alcuni scambi". Lo ha detto Stefano Lombardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di "Piazza Affari". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato, che gli altri cura gli interessi del difensore del Palermo, Ivan Marconi: dal futuro del centrale ex Monza, il cui contratto che lo lega al club di viale del Fante scadrà il prossimo giugno, ad altre trattative in chiusura.