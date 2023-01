Palermo, l’agente di Marconi: “Rinnovo? C’è stato un primo approccio”

JUVENTUS E MERCATO - "Che è successo alla Juve? Quando trovi una squadra come il Napoli che va a duemila può capitare. L’importante è rialzarsi, la Juve ha giocatori importanti e può ambire alla Champions. Mercato? È un mercato di scambi e prestiti. La crisi non consente che le squadre tirino fuori dei soldi".

DA STREFETTA A BIRINDELLI - "Strefezza sta facendo bene. Siamo contenti, il Lecce in questa finestra di mercato non credo che ascolterà offerte. Poi a giugno si vedrà, anche se nel mercato mai dire mai. Birindelli poteva andare alla Salernitana? La Salernitana era molto interessata. Ma il Dottor Galliani ha subito detto di no, il Monza ha fatto uno sforzo importante per il calciatore. E le recenti parole di Palladino ci hanno fatto piacere. Bidaoui? Ha un po’ di richieste. Parleremo con l’Ascoli. La SPAL è interessata, come altre squadre. Non escludo neppure che possa rimanere. Oukhadda? Sta facendo molto bene a Modena, sono molto contenti. Rimarrà", ha concluso Lombardi.