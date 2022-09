Palermo, l’Academy Stadium come il “Barbera”: lo staff del City tifa per i rosa

"Di rilievo la presenza sugli spalti dell'Academy Stadium di James Smith, capo del recruiting in Europa in ambito calcistico per il City Football Group. Con lui, hanno assistito alla seduta anche Rinaudo e Zavagno, il cui lavoro in prima persona sul Palermo è ormai una costante, ma anche altri osservatori internazionali della «galassia» City. Perché per loro è stata l’occasione non solo per vedere da vicino i progressi della squadra di Corini, ma anche per seguire i giovani del Nottingham Forest, costretto dalle chiamate delle nazionali a presentarsi a Manchester con un organico a dir poco rimaneggiato, pieno di under 21 e under 23" - scrive il noto quotidiano.