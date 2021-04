Palermo, l’abbraccio di Edy Tamajo a Marong: “Ragazzo semplice, umile ed educato. La Parmonval orgogliosa di lui”

Debutto in rosanero per Bubacarr Marong.

Esordio assoluto con la maglia rosanero per Bubacarr Marong in occasione della sfida di questo pomeriggio contro la Vibonese. Si tratta della prima presenza in campionato con il Palermo per il difensore gambiano, approdato in rosanero nell’estate del 2019. Un traguardo che riempie di orgoglio il giovane calciatore che ha sorpreso per entusiasmo, concentrazione e carisma, in una gara spenta e priva di particolari sussulti.

“Sono contento. Per giocare ho atteso due anni. Ringrazio il presidente, lo staff e i miei compagni per tutto. Giocavo alla Parmonval, poi ho chiesto ad un dirigente di andare al Palermo per fare la Serie D e mi sono allenato con loro”, ha dichiarato Marong al triplice fischio.

Ma a ricordare il suo passato alla Parmonval non è solo il difensore gambiano. Nel post-gara, infatti, proprio il dirigente del club siciliano – ed ex calciatore del Palermo -, Edy Tamajo, diffuso un lungo messaggio tramite Facebook in cui si congratula e fa il suo particolare in bocca al lupo al giovane numero 26 rosanero.