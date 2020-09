Palermo, l’abbraccio della squadra a Martinelli: la foto con Pelagotti su Instagram…

Alessandro Martinelli riabbraccia Palermo.

Solo qualche settimana fa la notizia diffusa tramite un comunicato ufficiale, dal club rosa: “Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero”.

Una tegola pesantissima che ha scosso non solo dirigenza e giocatori, ma anche tifosi e addetti ai lavori. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà che, nelle ore immediatamente successive al triste annuncio dalla società siciliana, sono giunti all’ex capitano del Palermo: costretto a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori esami approfonditi a cui lo stesso Martinelli si è sottoposto, dopo la mancata idoneità sportiva per tornare in campo ricevuta lo scorso agosto.

Un momento certamente doloroso e complicato che il giocatore avrebbe deciso di vivere accanto alla squadra, tornata solo da pochi giorni dal ritiro pre-campionato svoltosi a Petralia Sottana dal 24 agosto all’11 settembre. Proprio in queste ore, infatti, Martinelli avrebbe raggiunto i compagni nel capoluogo siciliano. A testimoniarlo, uno scatto condiviso dall’estremo difensore rosa Alberto Pelagotti tramite il proprio profilo Instagram.